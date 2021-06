Devo me vacinar se estiver gripado?

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

À medida que a vacinação avança em várias cidades do Brasil, muitas pessoas ficam na ansiedade para chegar o seu momento de imunização contra o coronavírus, e consequentemente algumas dúvidas podem aparecer.

Uma das principais seria: se eu estiver gripado(a), devo me vacinar contra a covid-19? A resposta é NÃO.

Na verdade, especialistas alertam que esta questão da gripe precisa ser bem explicada, pois a maioria das pessoas fica resfriada, com coriza, e com sintomas bem parecidos com o do coronavírus, pelo menos na fase inicial.

Então, por isso, é recomendável que estas pessoas não tomem a vacina neste momento, e esperem 15 dias para tomar o imunizante contra a covid-19, em caso de comprovação da gripe.

Outros quadros de problemas respiratórios possuem sinais similares aos da covid-19. Entre eles, o resfriado, a bronquite e até problemas que não afetam os pulmões, a exemplo da dengue.

Mesmo que a pessoa não tenha sido diagnosticada com Sars-CoV-2, a recomendação também é aguardar quatro semanas do início dos sintomas e a recuperação total para aplicar a vacina. Isto vale para qualquer imunizante.

De acordo com a infectologista do Sistema Hapvida, Ana Rachel Seni, é preciso que haja uma atenção na hora de vacinar, para evitar possíveis confusões. “Pessoas com sintomas gripais não devem receber a vacina contra o coronavírus, pois mesmo as vacinas sendo muito seguras, elas podem desencadear eventos adversos leves como febre baixa, dor no corpo, coriza, diarreia e pode haver uma confusão: se esses sintomas são eventos adversos da vacina ou sintomas da doença gripal em evolução”, destaca.

