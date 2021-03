Dez pacientes já recuperados da Covid-19 por meio da “Operação Gratidão”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com a alta de mais quatro pacientes transferidos de Rondônia ao Amazonas, nesta segunda-feira (23/03), chega a 10 o número de pacientes recuperados da Covid-19 por meio da “Operação Gratidão”, ação do Governo do Amazonas em parceria com o Governo Federal, iniciada no último dia 15 deste mês.

O grupo esteve internado em leitos disponibilizados pelo Estado na Enfermaria de Campanha, montado pelo Exército Brasileiro no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, localizado no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Totalmente recuperados da doença, os pacientes retornarão para Porto Velho (RO) ainda na noite desta segunda-feira.

Após oito dias internado na capital amazonense, o paciente Neilton Barroso agradeceu pela iniciativa do Governo do Estado após viver um verdadeiro drama na busca por um leito em Porto Velho. “Graças a Deus apareceu a oportunidade de vir para Manaus, porque não tinha realmente tratamento lá, estava bem precário e eu aceitei vir, e graças a Deus eu estou aqui agora”, celebrou.

Totalmente recuperado da Covid-19, Neilton conta que pretende ficar mais alguns dias em Manaus para conhecer a cidade. Bastante emocionado, ele diz que o sentimento que batiza a operação é o mesmo que sente em relação ao Amazonas, estado que agora carrega com carinho no coração.

“Sobre esse projeto, essa parceria dos dois estados, que é uma palavra muito importante, que é ‘gratidão’ que vocês tinham por nós, e eu levo no meu coração porque nós agora temos a mesma gratidão que vocês tiveram por nós. Foi a primeira palavra que eu vi quando entrei no avião, no cilindro: gratidão. E eu sou muito grato por todos, de coração mesmo. Vou passar mais uns dias por aqui e o Amazonas faz parte do coração agora”, afirma.

“Pra mim foi maravilhoso. Não fui maltratada, fui bem graças a Deus. Todo mundo gosta de mim, me trataram super bem”, avaliou a paciente Josefa Almeida após 12 dias de internação em Manaus. Antes de deixar a unidade de saúde, a rondoniense aconselhou quem ainda menospreza a doença: “Se cuide. Cuide do seu pulmão, se proteja para não passar o que a gente passou”.

Avaliação – São 14 dias desde o início da operação encabeçada pelo Governo do Amazonas, que visa retribuir o auxílio prestado por outros estados da federação durante o pico da pandemia no estado, no início deste ano, por meio da doação de insumos e transferência de pacientes para leitos na capital amazonense.

Até o momento, foram transferidos a leitos no Amazonas 48 pacientes dos estados de Rondônia e Acre. Com as altas desta segunda-feira, a operação já reabilitou aproximadamente 21% dos pacientes encaminhados ao estado.

*Com informação da Assessoria de Imprensa