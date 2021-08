Dois deputados da Aleam e 2 vereadores da CMM não constam no registro de vacinação contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Não constam no registro de vacinação do Imuniza Manaus os nomes dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Fausto Júnior (MDB), que foi o relator da CPI da saúde e que investigou a atuação do Governo do Amazonas na primeira onda da pandemia no estado, e Nejmi Aziz (PSD), esposa do ex-governador e presidente da CPI da Covid no Senado, senador Omar Aziz. Além deles há também dois vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) não imunizados que são: Dione Carvalho (Patriota) e Marcel Alexandre (Podemos).

Os outros deputados e vereadores ou já tomaram as duas doses ou estão à espera de receber o reforço do imunizante nos próximos meses.

Em nota, o deputado Fausto Jr. informou que devido a uma cirurgia, a qual foi submetido na semana passada, e por orientação da equipe médica, optou em tomar a vacina da Covid-19 após o fim da licença-médica pós cirúrgica e tão logo seja autorizado pelos médicos. O parlamentar afirma que é a favor da vacinação e que acredita na ciência.

Já a assessoria de Nejmi Aziz informou que a parlamentar está internada tratando de uma doença autoimune e se encontra impossibilitada de retornar ao trabalho e qualquer atividade laboral. Fora da Aleam desde o dia 14 de julho, a deputada Nejmi Aziz não deve retornar aos trabalhos pelos próximos dois meses.

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria dos vereadores citados mas deixa aberto espaço para pronunciamento dos mesmos.

Segundo Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o fato de não aparecerem registros no Imuniza Manaus não significa que não houve aplicação de vacina. Pode ter ocorrido inconsistência no sistema, que não registrou a imunização. Para sanar o problema, é necessário entrar em contato com a Ouvidoria do SUS para regularizar a situação.

*Com informações do G1