Dose de reforço contra Covid-19 no AM será aplicada em quem tomou a segunda dose há, pelo menos, seis meses

Redação AM POST

A aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 no Amazonas, a partir de quarta-feira (15/09), é destinada ao público contemplado que tomou a segunda dose ou dose única há, pelo menos, seis meses. Inicialmente, será vacinada a população que tenha 70 anos ou mais. O imunizante utilizado será da Pfizer. Em Manaus, a vacinação vai iniciar pelos idosos institucionalizados.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, o público inicial da dose de reforço está dentro da faixa etária mais acometida das formas graves da Covid-19. “A escolha desse público é orientação nacional do Ministério da Saúde; e considera a ampliação da resposta do sistema imunológico com doses adicionais de vacinas. Também vamos incluir os imunossuprimidos, posteriormente, mediante disponibilidade de doses”, explica Cristiano.

Para a aplicação da dose de reforço será usada a mesma carteira de vacinação em que foram registradas a primeira e segunda doses. “A operacionalização da campanha de vacinação é de responsabilidade das prefeituras. Então, cada município vai informar os locais de vacinação. De qualquer forma, convocamos o público contemplado para buscar a dose de reforço e intensificar a imunização”, declara a diretora técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Capital – Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) vai aplicar a dose de reforço da vacina contra Covid-19, inicialmente, em idosos institucionalizados. Já quem tem 70 anos ou mais e reside na capital do Estado, a imunização será realizada a partir de sexta-feira (17/09). Na capital, os locais de vacinação serão divulgados pela Semsa/Manaus.

Reforço – O reforço na imunização contra a Covid-19 é recomendação do Ministério da Saúde para a campanha de vacinação de enfrentamento da pandemia. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.