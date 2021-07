Doses da AstraZeneca aplicadas no AM não estavam vencidas, afirma FVS

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclareceu em nota que todos os lotes de vacina que foram encaminhados pelo o Ministério da Saúde, via Programa Nacional de Imunização (PNI), foram distribuídos em tempo oportuno aos municípios, que são os responsáveis pelo armazenamento, aplicação e informação oficiais do Ministério da Saúde.

A FVS-AM realiza o monitoramento junto às Secretarias Municipais de Saúde em relação ao controle de estoque de vacina, de acordo com lote e data de vencimento e, não há registro, por estas secretarias, de aplicação de doses com data de validade vencida.

No entanto, a coordenação estadual do PNI está monitorando, junto aos municípios, para verificar se pode ter ocorrido falha de registro no sistema de informação; e quais as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado desta análise.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde.

Segundo reportagem, até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.