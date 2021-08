Em Iranduba, menina de 13 anos que sobreviveu à Covid-19 é a primeira adolescente vacinada do interior do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Sabrina Evelyn Ferreira Santos, 13 anos, tem hidrocefalia e no ano passado quase perdeu a vida ao adoecer de Covid-19. A mãe, a professora Andrea Souza, conta que a doença deixou sequelas, dentre as quais perda temporária de movimentos e da fala, além de crises de epilepsia que a menina não tinha antes de ser infectada pelo novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

Nesta sexta-feira (13/08), Sabrina foi a primeira pessoa na faixa de 12 a 17 anos com comorbidade a se vacinar no interior do Amazonas. A dose de esperança foi aplicada pelo secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Iranduba. O município é o primeiro do interior a avançar na faixa etária dos adolescentes.

Em Manaus, os adolescentes com comorbidade também começaram a se vacinar nesta sexta-feira; e sábado inicia para os sem comorbidade.

“A vacinação é importante para todos, então na medida em que temos disponibilidade de vacinas, nós vamos conseguindo reduzir as faixas etárias. Hoje, estamos iniciando a vacinação e viemos aqui no núcleo da APAE, com uma emoção muito grande de estar aqui com essas crianças, assistimos apresentações musicais e realizamos a primeira vacina em adolescentes do interior do estado”, disse Dr. Anoar.

Continua depois da Publicidade

Em Iranduba, o público de adolescentes com comorbidade é de 100 pessoas, já os sem comorbidade é de 9 mil. Segundo a coordenadora municipal do PNI, Rosemeiry Menezes, os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidade devem começar a se vacinar na segunda-feira (16/08). As 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Básicas de Saúde da Família (UBSF) e equipes de saúde ribeirinhas estarão disponíveis para atender os adolescentes e quem ainda não se vacinou.

“Para mim foi um prazer enorme que minha filha fosse a primeira vacinada, nós passamos por um momento muito difícil, minha filha passou por um momento muito difícil, ela não chegou a ir pra UTI, mas teve três paradas cardiorrespiratórias, passou por um processo muito doloroso da doença. Hoje, eu sou muito grata a Deus, porque hoje ela foi imunizada”, comemorou a mãe.

Continua depois da Publicidade

A professora aproveitou a oportunidade para tomar também a primeira dose da vacina contra a Covid-19, já que não conseguiu tomar antes. “Eu tive um problema de saúde e não consegui tomar quando foi liberado para a minha idade. Agora, eu e minha filha vamos sair daqui vacinadas”, justificou.



Oportunidade – O secretário Anoar Samad tem reforçado a importância de não se perder a oportunidade de vacinar, principalmente, agora que já tem vacina para todos os grupos adultos e também para os adolescentes. E fez um convite aos pais que ainda não tomaram a vacina para que aproveitem a oportunidade de se imunizar junto com os filhos.

“É muito importante que os pais e mães se vacinem, porque não adianta vacinar o seu filho e você não vacinar, a vacina vai proteger você e quem você ama. Aproveite a oportunidade, procure os postos de vacinação e proteja você e sua família”, enfatizou.

Continua depois da Publicidade

Durante o evento de vacinação em Iranduba, que contou com a presença do vice-prefeito Robson Adriel, o secretário parabenizou o município pelo avanço da vacinação, que já atingiu 95% da população vacinável imunizada com a primeira dose e 53,4% com esquema vacinal completo.

Todos os municípios – A partir de segunda-feira (16/08), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), inicia a distribuição das doses para atender a vacinação de adolescentes com comorbidades de todos os municípios do interior.

Os municípios de Parintins, Benjamin Constant, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, Jutaí, Iranduba, Tefé, Barreirinha, Silves e Japurá receberão, ainda, lotes para a vacinação de adolescentes sem comorbidades, por terem alcançado 80% da meta de vacinação da população adulta.