Em Manaus, Bares e casas de show são fechados por descumprirem decreto que proíbe aglomerações

Durante vistorias realizadas, entre a noite dessa sexta-feira (10/09) e a madrugada deste sábado (11/09), agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) fecharam cinco estabelecimentos, entre bares e casas de show, localizados nas zonas sul, centro-sul e leste de Manaus. Ao todo, 13 locais foram fiscalizados e três foram orientados sobre medidas de prevenção à Covid-19, como uso de álcool em gel e o limite mínimo de distanciamento.

De acordo com o relatório da operação, o Pagode da ANB, localizado na rua São Luís, bairro Educandos, na zona sul, foi fechado pelos agentes após comprovar violação do decreto governamental que proíbe aglomerações.

O Bar do Ricardo, no bairro São José Operário, zona leste, também foi fechado após a chegada da fiscalização. Além dele, o Boteco do Sena e o Bar do Thiago, no mesmo bairro, também tiveram suas atividades encerradas pela CIF, após comprovação do não cumprimento das normas estabelecidas.

O Boteco da Branca, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste, também teve seu funcionamento interrompido, sendo posteriormente fechado pela fiscalização. O proprietário ainda foi notificado pelo Corpo de Bombeiros por não possuir alvará e documentos necessários para o funcionamento.

Efetivo

Participaram da CIF um total de 32 agentes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Ouvidoria-geral da SSP-AM, Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A CIF continua por todo este fim de semana com objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais e o cumprimento do decreto governamental.