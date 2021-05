Em Manaus, mais de 10 mil trabalhadores de educação já foram vacinados contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Mais de 11 mil trabalhadores de educação foram vacinados pela Prefeitura de Manaus, desde a última quarta-feira, 19/5, quando a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi aberta para professores e demais servidores de estabelecimentos de ensino da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a meta do município é imunizar 15.161 trabalhadores de educação do ensino básico e 9.076 do ensino superior. Os números correspondem a 90% dessa população, conforme estimativa do Ministério da Saúde. Destes, aproximadamente 4,3 mil já haviam sido vacinados em grupos prioritários anteriores (de idosos ou de pessoas com comorbidades, por exemplo) ou por meio do estudo Covac-Manaus.

Conforme calendário divulgado pela Semsa, a imunização dos trabalhadores de educação, que começou pelo ensino básico da rede municipal, segue com os da rede estadual até este sábado, 22. Na próxima semana serão contemplados os trabalhadores do ensino básico particular (segunda-feira,24) e os do ensino superior das redes estadual, federal e particular (terça-feira,25).

O atendimento está sendo feito de acordo com agendamento eletrônico do Imuniza Manaus, nos sete pontos estratégicos de vacinação da prefeitura, que funcionam de segunda a sábado, das 9h às 16h. Antes de ir ao posto, o trabalhador da educação deve consultar o sistema (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) e verificar o dia, o local e o horário em que deve comparecer para receber a 1ª dose do imunizante.

Continua depois da Publicidade

Para ser vacinado, o usuário deve apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de vínculo com a escola (original e cópia): contracheque ou carteira de trabalho para os servidores contratados diretamente, ou declaração de vínculo assinada pelo gestor do estabelecimento de ensino, no caso dos que são funcionários terceirizados.

Capacidade

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, enfatiza que a Semsa reforçou a capacidade de atendimento nos postos de vacinação para atender o público de educação com a maior agilidade e segurança possíveis. “O prefeito David Almeida já anunciou o início das aulas da rede municipal em sistema híbrido para o próximo dia 31, e as demais redes já iniciaram ou estão se programando para iniciar suas atividades em breve, o que requer a vacinação como estratégia complementar às medidas de proteção contra a Covid-19”, salienta.

Continua depois da Publicidade

No primeiro dia de vacinação para os grupos de ensino, na última quarta-feira, foram atendidas 11,4 mil pessoas em todas as estações, sendo 6,5 mil trabalhadores de educação. De acordo com a secretária, o trabalho só foi encerrado à noite, para que todos fossem vacinados, sem precisar retornar no dia seguinte.

Outros 4,7 mil professores e servidores de educação foram vacinados até as 15h desta sexta-feira. “A expectativa é que na semana que vem o público aumente novamente, porque em apenas dois dias devem ser vacinados todos os níveis da rede particular, além do ensino superior estadual e federal”, destaca Shádia Fraxe.

Continua depois da Publicidade

O reforço aos postos de vacinação, onde já atuam 670 triadores e vacinadores, passou a contar com a participação de mais de 70 servidores das secretarias de Educação do município (Semed) e do Estado (Seduc), que estão ajudando a orientar o público e organizar o acesso ao drive-thru (vacinação nos carros) ou aos pontos fixos. Este serviço também tem o apoio das Forças Armadas, desde que a campanha de vacinação foi aberta pela prefeitura.