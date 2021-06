Em Manaus, mais de 7 mil pessoas se vacinaram contra Covid no primeiro dia de campanha para a população em geral

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais de 7 mil pessoas de 58 e 59 anos foram vacinadas nesta quarta-feira, 2/5, dia em que a Prefeitura de Manaus abriu a campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, para a população em geral, de 18 a 59 anos. O atendimento ocorreu em seis pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), onde o movimento foi intenso desde o início da manhã. O calendário segue com a vacinação, nesta quinta-feira, 3, das pessoas de 56 e 57 anos, e, na sexta-feira, 4, para aquelas que têm 55 anos.

A nova etapa da campanha foi iniciada por decisão do prefeito David Almeida, que seguiu a orientação do Ministério da Saúde aos municípios, para que avancem com a vacinação caso tenham alcançado os grupos de maior risco para formas graves da Covid-19. “Nós alcançamos esses grupos e, por este motivo, pudemos seguir, mostrando que temos realizado, desde janeiro, uma campanha célere e transparente, que é exemplo para o país”, observou David Almeida.

A decisão de abrir a vacinação para a população, com escalonamento por faixa etária, foi aprovada pela Comissão de Intergestores Bipartite (CIB). As doses utilizadas neste primeiro momento são do imunizante AstraZeneca, remanejadas de outros grupos.

A titular da Semsa acompanhou o trabalho de imunização em três pontos, verificando a movimentação e recomendando ajustes de distribuição dos fluxos, em função do grande movimento verificado neste primeiro dia da nova etapa da campanha. “Ficamos muito felizes com a adesão do público contemplado e estamos trabalhando para oferecer mais opções e conforto no acolhimento das pessoas”, disse. Além desses, a Semsa segue vacinando os remanescentes dos grupos anteriores e os que já estão no período de recebimento da segunda dose.

A estimativa da Semsa é que haja 47,8 mil pessoas ainda não vacinadas com idade entre 55 e 59 anos e a população de 18 a 59 anos, de acordo com dados do IBGE, é de 1.304.524 pessoas, sendo que 220,3 mil já foram vacinadas contra a Covid-19 em grupos prioritários anteriores.

Acesso

Para ser vacinado, o usuário deve fazer o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), escolhendo a opção “Cadastro do Cidadão”. O sistema fará o agendamento, informando dia, hora e local onde a pessoa será vacinada. O mesmo acontece para o recebimento da segunda dose. Para ter acesso aos dados de agendamento, basta acessar o botão “Consultar 1ª dose” ou “Consultar 2ª dose”.

Os documentos obrigatórios para garantir a vacinação são documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), que demonstre que o usuário é morador de Manaus. A secretária destacou que a cópia do comprovante de residência é indispensável, uma vez que ela será retida para controle. “Durante a visita aos postos, verificamos que vários usuários estão esquecendo e sem a cópia não podemos vacinar”, informou.

O público de 55 a 59 anos está sendo agendado para um dos seis pontos de vacinação já tradicionais da Semsa, no horário das 9h às 16h: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Universidade Paulista (Unip), Clube do Trabalhador do Sesi/AM, Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), supermercado Coema e balneário do Sesc/AM.

Dois pontos de vacinação não estarão disponíveis para a população em geral: o do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte, que é exclusivo para 1ª dose dos remanescentes dos grupos prioritários anteriores; e o da Escola de Enfermagem de Manaus, em Adrianópolis, zona Centro-Sul, exclusivo para 1ª dose dos remanescentes dos grupos de trabalhadores de saúde e forças de segurança.

Em todos os oito postos está sendo oferecida a segunda dose, para os que já estão aptos a completar o esquema vacinal. Os que receberam CoronaVac devem tomar a segunda dose apenas no Centro de Convenções de Manaus sambódromo). Nos demais postos, não há segunda dose de CoronaVac.

Rodoviários

Além do público de 55 a 59 anos, a Semsa dá início, no próximo sábado, 5/6, à vacinação dos trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros (motoristas, cobradores e administradores de linha) e dos caminhoneiros, que também serão atendidos nos seis postos de vacinação da Semsa. Para se vacinar, esse público deve apresentar documento de identificação original, com foto e CPF, mais contracheque ou carteira de trabalho, no caso dos trabalhadores do transporte, ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) D ou E, no caso dos caminhoneiros.

Já na segunda-feira, 7, será iniciada a imunização dos funcionários e população do Sistema de Privação de Liberdade. O atendimento será nas próprias unidades e feita mediante listas nominais.

Calendário

Quinta-feira, 3 – 56 e 57 anos

Sexta-feira, 4 – 55 anos

Documentos obrigatórios

Identidade original, com foto

CPF

Comprovante de residência (original e cópia)

Pontos de vacinação – 55 a 59 anos (geral)

Zona Norte

Estacionamento do supermercado Coema, avenida Torquato Tapajós, 5.890, Novo Israel, zona Norte

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip), avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM, avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro.