Em Manaus, mais hospitais particulares atingem limite da ocupação de leitos para covid-19

Redação AM POST*

Após o Hospital Santa Júlia, situado na avenida Alvaro Maia, no Centro de Manaus, divulgar oficialmente neste domingo (27) que atingiu o limite de 100% da capacidade de ocupação dos leitos dedicados à Covid-19, outras duas unidades de saúde da rede particular da capital também operam na mesma situação com ocupação de quase o limite total de lotação pela doença, transmitida pelo novo coronavírus, adquirido no contato entre pessoas.

Continua depois da Publicidade

“Diante do atual quadro, [o hospital] apela para a população que retome os cuidados, porventura esquecidos, tão essenciais para o combate à pandemia, que ainda nos assola”, disse a direção do hospital Santa Júlia em comunicado divulgado nas redes sociais.

O Hospital Check-Up, também na zona Centro-Sul da capital, chegou ao percentual de 80% de ocupação dos leitos de UTI para covid-19, conforme informações de funcionários da unidade que participaram de uma reunião na manhã desta segunda-feira (28). Procurada, a empresa não quis comentar o assunto.

O Hospital Adventista, localizado na zona sul de Manaus, informou por meio de comunicado que alcançou hoje 100% dos leitos de internação em função do aumento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

“Os serviços de atendimento a pacientes particulares continuam bloqueados mas nosso compromisso em atender os convênios credenciados estão mantidos”, diz trecho do comunicado.

SUS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) antecipou mais uma fase do Plano de Contingência Estadual para o Recrudescimento da Covid-19. Neste domingo (27/12), após o registro de 95 novas hospitalizações em um único dia, a secretaria deu segmento à quarta fase do plano de abertura de leitos Covid e começou o movimento para a mudança de perfil do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Conforme o Boletim Diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), esse é o maior número de internações em um único dia, desde o dia 15 de maio, quando foram registradas 82 hospitalizações. Dessas internações 88 são na capital e apenas 7 no interior, o que obriga a SES-AM a acelerar a mudança de perfil das unidades da rede estadual na capital.