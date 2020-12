Emenda de Joelson Silva vai ajudar prefeito eleito na compra de vacina contra a Covid-19

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva (Patriota), apresentou a emenda 129/2020, ao Projeto de Lei 322/2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021. Pela emenda, que foi endossada pelos outros 40 vereadores, destina R$ 5 milhões para o Fundo Municipal de Saúde, para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Continua depois da Publicidade

Joelson Silva fez questão de discutir a emenda ressaltando que o objetivo é assegurar a imunização das pessoas que pertencem ao grupo de risco da doença.

“Tivemos um prazo dilatado para debater e discutir nossas emendas e também o orçamento, como um todo. Permitimos que o novo governo de David Almeida e Marcos Rotta, tivesse a oportunidade de manusear e também se aplicar no conhecimento do orçamento que estamos votando para 2021. Não podíamos perder a oportunidade de pedir destaque à Emenda 129, que foi apresentada por mim, mas endossada por toda essa casa, para tratar dos recursos de R$ 5 milhões, que devem ficar no Fundo Municipal de Saúde, e ser destinados à compra de vacina. Estamos num momento muito difícil, em que todos os entes públicos, em especial governadores e prefeitos, estão imbuídos nessa correria para conseguir a vacina e imunizar a população”, frisou Joelson Silva, durante a última sessão plenária do ano, na CMM.

Início imediato

O parlamentar também fez referência a países da Europa, onde a vacinação já começou, para dar ênfase à necessidade de um trabalho alinhado ao discurso do prefeito eleito, sobre a busca da vacina e a utilização da mesma, o mais breve possível na cidade de Manaus.

Continua depois da Publicidade

“Estamos dando um passo importante nesse sentido. Eu sei que não dá para comprar uma quantidade grande, mas já é um recurso que vai estar à disposição para que o prefeito possa ter disponível, em busca da compra do primeiro lote, e começar a vacinação logo em janeiro, para aqueles grupos prioritários, que mais precisam”, disse Joelson.

O presidente finalizou a fala, ressaltando novamente a participação dos vereadores no processo que culminou com a disponibilidade dos recursos. Segundo ele, a responsabilidade é de todos.

Continua depois da Publicidade

“Quero mais uma vez parabenizar a todos os colegas, que tiveram serenidade e responsabilidade com a cidade de Manaus, e isso foi uma constante durante toda essa legislatura”, finalizou.

Após ser discutido e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 322/2020 segue para a sanção do prefeito Arthur Neto (PSDB).