Emocionada, agente de limpeza pública de Manacapuru recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A agente de limpeza pública Daniele Pinheiro, de Manacapuru, enfrentou momentos difíceis com a família durante o ano de 2020, quando boa parte dos parentes foi acometida pelo novo coronavírus e travou uma batalha pela vida. A sensação de alívio veio na manhã deste sábado (19/06), quando ela venceu o cansaço após ter cumprido carga horária no turno da madrugada, e foi receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Continua depois da Publicidade

“Acabei agora o trabalho e vim direto tomar minha vacina. Representa muita coisa. Agradeço a Deus, primeiramente, depois às autoridades. As pessoas que tiveram o trabalho de pôr ali o seu tempo para conseguir essa vacina para cada um de nós. A gente que trabalha na limpeza se previne usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações”, contou Daniele.

Com muita emoção, ela lembra os momentos difíceis que vivenciou com a família, e as pessoas especiais que morreram vítimas da Covid-19.

“Na minha casa já tivemos eu, minha mãe, minha irmã e meus irmãos, a gente pegou esse vírus, e ele é muito forte. Então a gente tem que vir tomar (vacina) para prevenir esse vírus que já ceifou a vida de tanta gente, até mesmo de pessoas que eu conhecia. Quando a gente fica sabendo que aquela pessoa se foi, a gente se sente sem chão, porque esse vírus veio para acabar com a vida das pessoas, das famílias, dos colegas e parentes que eu conheço e foram embora. É difícil”, disse.

Continua depois da Publicidade

“Venham se vacinar para evitar esse vírus, para cada um ficar com sua família. Muita esperança”, acrescentou a agente de limpeza pública, de 31 anos.

Mutirão

Manacapuru recebe, neste sábado, o mutirão Vacina Amazonas, realizado por meio da parceria entre o Governo do Amazonas e as prefeituras municipais. Dezessete pontos de vacinação foram montados em três locais: o 9º Batalhão de Polícia Militar, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva.

Continua depois da Publicidade

Nova faixa etária

O governador do Amazonas, Wilson Lima, estendeu, no final da manhã deste sábado (19/06), em Manacapuru, a vacinação para a população a partir de 25 anos contra a Covid-19.

O público deve levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), para garantir a vacinação.