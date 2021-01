Enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz contará com equipe multiprofissional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Aberta nesta quarta-feira (27/01), a enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz contará com uma equipe multiprofissional para o atendimento dos pacientes. A estrutura, montada pelo Exército na área externa da unidade hospitalar, tem capacidade para 57 leitos, a serem ocupados por pessoas que estão na fase final da doença e ainda necessitam de acompanhamento.

A montagem da enfermaria de campanha iniciou no dia 16 de janeiro, sendo inaugurada hoje na presença do governador do Estado, Wilson Lima, e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O espaço já recebeu os primeiros 14 pacientes transferidos de leitos clínicos da parte interna do Delphina Aziz. Agora, eles receberão os cuidados de um grupo de profissionais com atividades integradas.

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, explicou que a enfermaria de campanha vai reduzir a quantidade de pacientes dentro da unidade hospitalar, uma vez que, transferindo quadros de baixa complexidade, haverá a oferta de mais leitos para pacientes referenciados das unidades portas de entrada.

“Nós vamos registrar com a enfermaria o descalonamento de pacientes dentro do próprio Delphina. A enfermaria é uma porta de saída de alta, ela não recebe paciente que está contaminado agora. Ele tratou no Delphina e desce para passar seus últimos dias ali de internação, para depois receber alta. Nesses dias, que variam de dois a três dias de internação, ele vai, inclusive, começar o seu processo de fisioterapia aqui no hospital”, disse o secretário.

O diretor técnico do Complexo Hospitalar Zona Norte, Leandro Moura, explicou que a equipe assistencial do Delphina Aziz escalada para atendimento na enfermaria de campanha compreende várias especialidades. Serão em torno de 60 profissionais, somando médicos, enfermeiros, nutricionistas, serviço social, fisioterapeutas e dentistas. O objetivo é dar o atendimento necessário para que o paciente atinja a recuperação o mais rápido possível.

“Com isso vamos estar ofertando um serviço que, até então, dentro do município de Manaus e no Amazonas, com esse grau de complexidade, não existia ainda. Dessa forma vamos estar dando um serviço de qualidade para o paciente, acelerando o processo de cura para ele retornar à sociedade e à família com a situação de recuperado e sem riscos de voltar ao hospital por complicações da Covid-19”, explicou Leandro Moura.

Abastecimento – Para entrar em operação, a enfermaria de campanha recebeu duas usinas independentes, das sete que foram doadas pelo Ministério da Saúde (MS). As duas usinas instaladas na unidade têm capacidade de produzir 26m³ de oxigênio por hora, o que é suficiente para atender os leitos clínicos lá instalados.

As miniusinas estão sendo instaladas também no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM); no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio; na Maternidade Azilda Marreiro; no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam); e na unidade hospitalar de Manacapuru.

Expansão – Em pronunciamento, o governador Wilson Lima ressaltou que o Governo estuda abertura de mais leitos na área externa e dentro do Delphina. “Estamos fazendo alguns estudos para que possamos abrir novas enfermarias anexadas ao Delphina Aziz e, também, a gente continua naquele processo de abertura de alas para pacientes no sexto andar do hospital, uma área que funcionava um almoxarifado e que estamos retirando todo esse material para adaptar para uma enfermaria”, detalhou.

Ele visitou hoje essa área juntamente com o ministro Eduardo Pazuello.

Desde abril de 2019, no primeiro pico da pandemia, o Governo colocou os seis andares do Delphina Aziz para funcionar e ampliou o número de leitos gerais, de 132 para 384. A quantidade de leitos de UTI saltou de 50 para 150, triplicando a capacidade. Desde 2014, quando foi inaugurado, o hospital tinha apenas os três primeiros andares ativados.

Com os novos leitos em enfermaria de campanha, entregues nesta quarta-feira, a unidade passa a contar com 434 leitos exclusivos para a Covid-19.

*Com informação da Assessoria de Imprensa