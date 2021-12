Equipe da Vigilância Sanitária vai fazer fiscalização durante show de Whindersson Nunes na Arena da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), mobilizou uma equipe de fiscais para atuar durante o show do comediante Whindersson Nunes, neste sábado, 11/12, na Arena da Amazônia, zona Centro-Sul. O objetivo é verificar o cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19 pelo público e os trabalhadores do evento.

Serão nove servidores, de três gerências, a Vigilância de Produtos (GVPro) irá inspecionar os pontos de venda de alimentos e bebidas. Já a Vigilância de Serviços (GVSer), os serviços de saúde disponibilizados para o show, como ambulâncias e equipamentos médicos. A Gerência de Engenharia Sanitária (Gengs), por sua vez, irá monitorar a estrutura física da Arena, para garantir que as instalações elétricas, as saídas de emergência e outros elementos essenciais à segurança dos frequentadores estejam dentro dos padrões sanitários.

“Com o aumento nos casos de Covid-19, em razão, principalmente, da época de chuvas na cidade, que favorece a disseminação de gripes e outras doenças respiratórias, é essencial que a Prefeitura de Manaus garanta a segurança sanitária dos envolvidos nesse evento, a fim de que o espetáculo possa ser desfrutado com toda a tranquilidade pelas famílias presentes”, explica o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley.

A definição do efetivo da Visa Manaus aconteceu após uma visita técnica à Arena, nesta quinta-feira, 9, que resultou na pactuação de medidas preventivas junto à organização do show e à administração do estádio. “Entre as ações pactuadas, está a comprovação do recebimento de pelo menos duas doses de alguma das vacinas contra a Covid-19, por parte do público, e também a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas no evento. Os espectadores também não poderão ficar de pé durante a apresentação”, observa o diretor.

Além da equipe destacada para o show, um outro grupo de fiscais da Vigilância de Produtos também irá atuar junto à Central Integrada de Fiscalização (CIF), força-tarefa formada por várias entidades do poder público, no monitoramento de ocorrências de aglomeração de pessoas e desrespeito aos protocolos de prevenção ao novo Coronavírus nesse fim de semana.

A população de Manaus pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481 ou pelo e-mail [email protected]