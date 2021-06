“Era o que eu mais queria neste ano”, diz primeira vacinada no Vasco Vasques, durante mutirão ‘Vacina Amazonas’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O anseio pela vacina tem sido o sonho de muitos amazonenses e, graças aos avanços da campanha ‘Vacina Amazonas’, iniciativa do Governo do Estado, a psicóloga Caroline Dias pôde realizar esse sonho com apenas 29 anos. Ela foi a primeira pessoa a receber uma dose do imunizante no posto de vacinação montado no Centro de Convenções Vasco Vasques, durante o mutirão iniciado às 18h desta terça-feira (29/06). O atendimento segue até as 18h de quarta-feira (30/06), com foco nos manauaras a partir de 28 anos.

Continua depois da Publicidade

De acordo com Caroline, a ansiedade pelo grande momento fez com que ela chegasse cedo ao local. Antes de receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, ela fez questão de relembrar dos amigos que perdeu para a doença.

“É muito triste. Gostaria muito que eles tivessem se vacinado. Infelizmente. Estou muito feliz e quero que todo mundo se vacine logo”, disse a psicóloga.

Após a aplicação, ela comemorou falando sobre o sentimento de estar parcialmente protegida contra a Covid-19 e fez um apelo. “Foi maravilhoso. Estava esperando muito por isso. É uma sensação incrível. Todo mundo tem que se vacinar. Tem que aproveitar esse viradão e vir vacinar logo para gente combater logo esse vírus”, concluiu Caroline.

Continua depois da Publicidade

‘Vacina Amazonas’

O Governo do Amazonas iniciou, nesta terça-feira (29/06), o segundo mutirão da campanha ‘Vacina Amazonas’ em Manaus. O público-alvo nesta fase é o grupo com 28 anos de idade ou mais, que poderá comparecer das 18h desta terça-feira (29/06) até as 18h da quarta-feira (30/06). São três pontos de vacinação: Vasco Vasques, Sambódromo e Arena da Amazônia. É obrigatória a apresentação de documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).