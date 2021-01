Estoque de vacina entregue ao AM é suficiente para aplicar duas doses em 128 mil pessoas dos grupos prioritários

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação dá prioridade para os trabalhadores da saúde, população indígena aldeada maior de 18 anos e idosos acima de 60 anos vivendo em asilos, além de idosos acima de 75 anos. O estoque de vacina atual entregue ao Amazonas pelo Ministério da Saúde (MS) é suficiente para aplicar a primeira e a segunda dose em 128 mil pessoas dos dois grupos prioritários. A segunda dose ficará disponível após 28 dias.

No primeiro momento, será feita a distribuição das doses com foco em alcançar trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 e a população indígena aldeada maior de 18 anos. Esse público será atendido com as primeiras 256 mil doses já disponíveis. Conforme forem liberadas mais vacinas, essas serão distribuídas para imunização de idosos com mais de 75 anos, que também estão incluídos na primeira etapa do planejamento.

Em Manaus, inicialmente, serão imunizados cerca de 28 mil profissionais da saúde que estão na linha de frente. As 50 mil doses de vacinas doadas pelo Governo do Estado de São Paulo, quando recebidas, entrarão no cronograma da primeira fase.

A rede estadual é responsável pela distribuição das vacinas e insumos. Todas as informações como cronograma, locais de vacinação, horários, público a ser atendido ficarão a sob responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde que devem executar o Plano Nacional de Imunização.

Para garantir a imunização dos trabalhadores da saúde e indígenas no interior do Estado, o Governo do Amazonas traçou um planejamento que começa a ser executado nesta terça-feira (19/01) com a ida de aeronaves para 21 municípios. As doses começarão a ser entregues para as Secretarias Municipais de Saúde e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

As equipes de vacinação dos municípios serão responsáveis pelos cronogramas e atendimentos. Para o trabalho, as 495 salas de vacinas dos 62 municípios do Estado estarão abertas já a partir desta terça-feira (19/01).

Fases

A segunda fase da vacinação ainda não tem data para início. Será destinada aos idosos com mais de 60 anos, que correspondem a um total de 251.080, segundo estimativa do IBGE. A terceira fase será dedicada às pessoas com comorbidades, quando devem ser imunizados 202.608 amazonenses.

Na quarta fase serão imunizados integrantes de povos e comunidades ribeirinhas, quilombolas, pessoas com deficiências permanente grave, pessoas com deficiência institucionalizadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da educação básica e superior, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, do transporte aéreo, portuários e aquaviário.