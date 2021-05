Estratégia de ampliação de testagem com RT-PCR em SPA e UPA revela queda na positividade de casos de Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A intensificação da testagem para Covid-19, por meio do exame RT-PCR vem apontando queda na positividade dos casos em Manaus. É o que mostram os primeiros balanços da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) após a ampliação do exame padrão ouro em suas portas de entradas para atendimento de pacientes com a Covid-19.

De acordo com o acompanhamento que vem sendo feito pela SES-AM nos nove Serviços de Pronto Atendimento (SPA) e em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24H) da capital, em todo o mês de abril foram realizados 2.464 exames, e 12,54% apresentaram diagnóstico positivo para Covid-19, um total de 309 infectados.

Já nos 13 primeiros dias de maio, o percentual de positividade caiu para 8,45%. Foram registrados 2.592 testes RT-PCR no período, com 219 resultados positivos coletados nessas unidades.

Os SPAs e UPAs são as principais portas de entrada para pacientes em início de sintomas na rede estadual. Desde abril, a SES-AM intensificou a oferta do exame RT-PCR nessas unidades, ampliando também para os serviços ambulatoriais, hospitais e prontos-socorros. O reforço na testagem é uma das estratégias do Plano de Contingência Estadual para o enfrentamento da Covid-19 e visa quebrar a cadeia de transmissão para evitar uma nova subida de casos e conter a pressão na rede hospitalar.

A estratégia de ampliação também alcança o interior, porém com teste rápido de antígeno, por conta das longas distâncias que dificultam o transporte do material coletado até o Laboratório Central (Lacen), em Manaus.

Segundo o secretário executivo de Assistência da Capital da SES-AM, Jani Kenta Iwata, esses resultados demonstram que a estratégia do Plano de Contingência contra a Covid-19 de aumentar a testagem e posteriormente o rastreio dos possíveis contaminados pelo infectado, no caso seus contactantes, auxiliam, junto com a vacinação, na quebra da cadeia de transmissão do vírus.

Ainda conforme ele, a ampliação do teste considerado padrão ouro, também proporciona maior sensibilidade na vigilância genômica para monitoramento e detecção de novas variantes do vírus.

“Os resultados demonstram a importância dessa estratégia de fazer rastreamento nas portas de entrada das unidades com aumento da oferta de exame de RT-PCR, para verificar índices de positividade e monitoramento, inclusive com o telemonitoramento, cumprindo todo o processo de investigação dos casos positivos e dos seus respectivos familiares e demais contactantes”, disse o secretário.

Orientação – A estratégia do Plano de Contingência contra a Covid-19 para ampliação do monitoramento dos casos consiste também em orientação à população sobre a importância de procurar uma unidade de saúde, próxima da residência, em caso de suspeita de gripe. O tempo para a realização do exame é entre o terceiro e quarto dia de sintomas. Esse atendimento deve ser preferencialmente na Unidade Básica de Saúde (UBS), no SPA ou UPA 24H.

A população poderá consultar o resultado do teste no site da FVS-AM, http://www.fvs.am.gov.br/, no link “Resultados Lacen/FVS” mediante consulta pelo CPF e cartão nacional do SUS ou na própria unidade conforme orientação.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o Lacen está preparado para a demanda de exames, tendo capacidade de processar até 3 mil testes RT-PCR por dia.

