EUA retiram obrigatoriedade de máscara e distanciamento social para vacinados contra covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A volta à vida normal está mais próxima —nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (13) as autoridades de saúde americanas anunciaram que em quase todas as circunstâncias o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social não são mais necessários para as pessoas que foram completamente vacinadas contra a Covid-19.

Continua depois da Publicidade

O fim da obrigatoriedade do uso de máscara naquele país começou de forma gradual para as pessoas totalmente vacinadas em março. Primeiro, os vacinados foram autorizados a se reunir dentro de casa sem máscaras e, depois, tiveram permissão para tirar equipamento de proteção também do lado de fora.

Com a nova decisão, quem já recebeu duas doses da vacina contra a covid-19, e esperou pelo menos duas semanas para que fizessem efeito, está autorizado a largar suas máscaras em todos os lugares, exceto em ambientes de saúde, de acordo com o Centro de Controle.

A publicação destaca que a mudança ocorre um dia depois de um painel consultivo do Centro de Controle dar sinal verde para o uso da vacina da Pfizer para crianças de 12 a 15 anos , tornando o desmascaramento universal ainda mais possível.

Continua depois da Publicidade

Apesar da liberação, há algumas exceções. O uso de máscaras continua recomendado em transportes públicos fechados (como aviões), aeroportos, estações de metrô, asilos, prisões, hospitais e consultórios médicos, por exemplo. E pessoas que estejam com o sistema imunológico comprometido devem consultar um médico antes de aderir às novas regras.

*Com informações da Isto É