Fábrica de Eventos será multada por descumprir protocolos contra Covid no show de Gusttavo Lima em Manaus

A empresa Fábrica de Eventos, responsável pelo show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, realizado no último sábado (4) na Arena da Amazônia, em Manaus, será multada por descumprir protocolos de saúde contra a Covid-19 no evento que reuniu cerca de 30 mil pessoas. A informação foi divulgada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (8).

“Recentemente, nós tivemos um evento que foi o Buteco do Gusttavo Lima, e a empresa que fez o evento está sendo multada em razão de não seguir alguns protocolos”, disse o governador.

Um show do humorista Whindersson Nunes está programado para acontecer neste sábado (11/12) também na Arena da Amazônia e sobre isso Wilson Lima deixou claro que a medida também será aplicada as demais empresas que não respeitarem as normas sanitárias.

“Estamos acompanhando pessoalmente e também se não seguir os protocolos estará passível de multa”, declarou.

Em função da variante Ômicron, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas decidiu suspender a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas em território amazonense. As medidas foram definidas na noite desta terça-feira (07/12), em reunião convocada pelo governador Wilson Lima. As novas regras constarão em decreto válido para o período de 15 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022.

O Amazonas segue na fase amarela (baixo risco), mas se aproxima da fase laranja (risco moderado) na transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), segundo destaca o boletim da Situação Epidemiológica da Covid-19 no Amazonas, edição número 30 do ano 2, divulgado nesta quarta-feira (08/12) e disponível em: https://bit.ly/3rOdUKi.