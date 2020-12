FBI alerta internautas para golpes envolvendo vacinas contra a covid-19

Com a corrida e a ansiedade pelas vacinas contra a covid-19, golpistas já começaram a agir para obter informações sigilosas da população ou receber dinheiro indevidamente. Nos golpes, são oferecidos falsos benefícios relacionados aos imunizantes para capturar o interesse dos internautas. Por isso, o FBI tem orientado a população para saber agir e identificar situações como essas. As informações são do portal “Olhar Digital”.

O FBI alerta para o crescimento desses ataques em meio ao processo de registro e aprovação de novas vacinas em todo o mundo.

Entre os tipos de golpes comuns, estão:

– Anúncios em redes sociais prometendo acesso antecipado a uma das vacinas, em troca de pagamento antecipado;

– Pedidos de pagamento via e-mail para “garantir” uma posição privilegiada na fila de imunização;

– Falsas ofertas de vacina, via e-mail ou anúncios, em troca de pagamento;

– E-mails de pessoas que se passam por trabalhadores dos centros de vacinação ou planos de saúde e pedem informações pessoais ou quadros clínicos dos internautas;

– E-mails ou ligações falsos de pessoas que se passam por fornecedores de insumos, laboratórios ou pessoas ligadas ao governo.

Vale ressaltar que, no Brasil, a vacinação contra a covid-19 será gratuita para toda a população. Isso foi garantido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao assinar uma Medida Provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 20 bilhões, em favor do Ministério da Saúde, para a vacinação da população contra o novo coronavírus, no último dia 17 de dezembro.

