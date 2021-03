Felicidade da recuperação de três mulheres contagia corredor da vitória no Hospital Nilton Lins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Com flores, coral e muita emoção, mais três pacientes recuperadas da Covid-19 receberam, na tarde desta quinta-feira (10/03), alta hospitalar no Hospital Nilton Lins. A unidade possui uma equipe multidisciplinar para garantir a qualidade no atendimento à população e, desde a reabertura, já foram registradas mais de 160 altas de pessoas recuperadas da doença.

Sem conseguir conter as lágrimas de felicidade, Jannifer Mendonça, que precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Nilton Lins, destaca o acompanhamento que recebeu dos profissionais da unidade como peça fundamental para superar a Covid-19.

“Eu fiquei numa situação muito difícil. Pensei que ia morrer mesmo, mas graças a Deus, a partir do momento em que cheguei aqui fui muito bem tratada, muito bem cuidada, graças a Deus. Agradeço a todos os profissionais, não tenho o que reclamar de ninguém. Desde o técnico ao médico. Esse choro aqui é de alegria, de emoção, de felicidade mesmo”, enfatizou.

Quem também passou pelo corredor da recuperação agradecida pelos cuidados e atendimento que recebeu foi Ana Caldeira. “Eu acredito que quando a gente tem o apoio das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família lá fora, a nossa recuperação é bem melhor. Então agradeço a todo mundo aqui do hospital Nilton Lins, que estão fazendo isso por essas pessoas que estão aqui”, disse, cheia de emoção.

Acompanhamento especializado – O Hospital Nilton Lins conta com estrutura e equipe completa de profissionais especializados para atender os pacientes acometidos pelo Novo Coronavírus. Conforme Lara Luiza Castro, coordenadora da Comissão de Controle e Infecção Hospitalar (CCIH), desde a retomada das atividades, o hospital não teve nenhum caso de infecção hospitalar.

“Inclusive até hoje com mais de um mês de atuação nós temos zero casos de infecção hospitalar. Isso é muito bom pra gente, nós trabalhamos com uma doença altamente contagiosa como todo mundo sabe, somos referência ao tratamento da Covid-19 e temos marcado de perto toda a questão da infecção hospitalar. A atual gestão tem sido uma parceira colaborativa de maneira exemplar, nos dando apoio em todas as nossas ações”, explicou a coordenadora.

*Com informação da Assessoria de Imprensa