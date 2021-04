Festa clandestina e bares são fechados durante feriado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na noite de sexta-feira (02/04), agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) fecharam oito estabelecimentos, entre bares e festas clandestinas, que descumpriram o decreto governamental, com medidas para contenção da Covid-19. Durante a ação, realizada nas zonas sul e centro-sul, uma pessoa foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

“A princípio a gente procura orientar o proprietário, mas de acordo com a situação em que a gente encontra o estabelecimento, é necessário tomar medidas cabíveis mais rigorosas”, explicou Antônio Júnior, fiscal da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Durante as vistorias, um homem responsável por um estabelecimento no qual funcionava uma festa clandestina, no bairro Centro, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Ação conjunta – A CIF, coordenada pela SSP, conta com apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM).

Denúncias – Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou possuam outras irregularidades podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.