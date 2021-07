Festa da imunização: DJ anima abertura do mutirão Vacina Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Para animar as filas da abertura do mutirão Vacina Amazonas, o DJ Luccas Ribeiro, de 24 anos, montou uma playlist eclética em um dos pontos de vacinação para trazer alegria aos profissionais da saúde e aqueles que estão à espera da imunização.

“É uma ótima oportunidade para gerar um ambiente mais harmonioso. Você escuta as músicas que você gosta, as músicas que você ouve no dia a dia”, ressaltou Luccas, que agita a vacinação no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Música e agitação estão garantindo a animação dos que esperam pela primeira dose da vacina. “É uma verdadeira festa, porque esse é um momento que muitas pessoas estavam esperando e eu tenho orgulho de estar aqui fazendo o meu trabalho, trazendo alegria e proporcionando momentos de felicidade e sorrisos”, orgulhou-se.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), até o momento, cerca de 900 doses já foram aplicadas no ponto de vacinação localizado no Vasco Vasques, segunda etapa.

Mutirão – A terceira edição do mutirão em Manaus tem meta de vacinar 60 mil pessoas em dois dias, nesta quarta e na quinta-feira (22/07). O Governo do Estado vai manter três postos abertos das 9h à meia-noite, nos dois dias. A Prefeitura de Manaus ainda conta com mais 12 postos.

