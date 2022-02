Festas clandestinas são encerradas e estabelecimentos autuados durante o fim de semana em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Dez estabelecimentos foram autuados pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) entre a noite da última sexta-feira (04/02) e a madrugada desta segunda-feira (07/02), em Manaus. Ao todo, os fiscais realizaram a vistoria em 21 locais, entre bares e festas que descumpriam o decreto governamental, promovendo aglomerações. Ainda durante as ações, três locais foram interditados.

Continua depois da Publicidade

O bar do Comércio, localizado no Centro de Manaus, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por apresentar documento fora da data de validade.

O boteco do Edu, no Centro, foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), por funcionar sem a adoção de medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 e notificado pelo Corpo de Bombeiros por apresentar lotação do espaço superior ao permitido.

Ainda no Centro, o estabelecimento Casa de Gente Feliz foi autuado por realizar festa com venda de ingressos. O posto Beer, no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital, foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por descumprimento do decreto governamental.

Continua depois da Publicidade

No sábado (05/02), o boteco do Maranhão, no bairro Raiz, foi interditado por apresentar irregularidades. O Central Parking foi autuado pelo CBMAM por não apresentar os documentos obrigatórios. A Pub 230 foi notificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas)

A festa clandestina “Baile do Helipa”, que acontecia na casa de shows Crocodilo’s Club, foi interditada por não possuir alvará de funcionamento. O local também foi autuado pela Visa Manaus, Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que identificou 33 adolescentes menores de 15 anos de idade no local.

Continua depois da Publicidade

As festas clandestinas Mansão do Poderoso e Baile do Errejota foram encerradas com a chegada dos agentes da CIF. Na Mansão do Poderoso foram identificados cerca de 100 adolescentes menores de 16 anos.

Na noite de domingo (06/02), o estabelecimento Open House, na avenida Via Láctea, bairro Adrianópolis, teve o equipamento de som interditado. O local foi notificado pelo Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) por ausência de licenciamento ambiental.

Continua depois da Publicidade

Denúncias – Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.