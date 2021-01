Filha de político faz vídeo em rede social com CoronaVac

Juliana Rangel, filha do ex-prefeito de Ponta Grossa (PR) Marcelo Rangel (PSDB), apareceu em um vídeo na rede social TikTok exibindo um frasco de vacina com o logo do Instituto Butantan. A jovem de 19 anos escreveu no post a mensagem “vacina da covid”.

No vídeo, Juliana participa de um desafio onde uma voz narra: “Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal”. É nesse momento que a garota mostra o frasco do imunizante.

Continua depois da Publicidade

Em 10 de dezembro, Marcelo Rangel, quando ainda era prefeito da cidade do interior paranaense, celebrou em postagem nas redes sociais, ao lado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a assinatura de um contrato de parceria do município com o Butantan e o governo paulista para recebimento do imunizante.

Procurado o Butantan confirmou que o exemplar em questão é da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus produzida pelo instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Porém, ressaltou que o frasco estava vazio e era apenas uma amostra.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou hoje que está prevista para o próximo domingo (17) a decisão da diretoria colegiada do órgão sobre os pedidos de autorização emergencial das vacinas contra o novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

Fonte:UOL