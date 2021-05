Filho de secretário do Ministério da Saúde fura fila da vacina contra covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O aluno do 8º semestre da medicina da Universidade Federal da Paraíba (Ufpb), Daniel Freire de Medeiros, furou a fila da vacinação contra a covid-19 em João Pessoa, capital paraibana. Daniel é filho do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.

A Secretaria de Vigilância em Saúde é responsável, dentro do Ministério da Saúde, por coordenar o enfrentamento à pandemia de covid-19 e o Plano Nacional de Vacinação Contra a Covid-19. As informações foram divulgadas pelo Estadão.

Daniel recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford no dia 28 de janeiro deste ano, no entanto, a prefeitura de João Pessoa só autorizou a vacinação de estagiários a partir do dia 5 de maio. Dos seus 59 colegas de turma apenas Daniel recebeu a vacina em janeiro, conforme dados públicos da prefeitura e da Ufpb.

Procurado, o filho do secretário afirmou que foi imunizado por estagiar em hospital numa ala que atende pacientes com coronavírus. Em janeiro, a autorização para estudantes era apenas para aqueles que estão em regime de internato, situação em que Daniel não se encontra.

O estudante também aparece registrado como “médico” no site do Portal da Transparência da prefeitura de João Pessoa. Daniel afirma que essa situação é um erro da gestão municipal.

O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre a situação, afirmando apenas que “a seleção de grupos prioritários para a vacinação, estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina (PNO) contra a covid-19, segue critérios pactuados e considera a vulnerabilidade para as formas mais graves da doença”.

Fonte: Correio