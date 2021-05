Fiocruz testa mais de 100 pessoas para saber se variante do Reino Unido se espalhou no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vice-diretor de pesquisa da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, disse nesta sexta-feira (14) que mais de 100 testes foram realizados para identificar se a variante do Reino Unido de coronavírus já se espalhou por Manaus. O pesquisador também afirmou que na próxima semana a Fiocruz deve ter novas informações se já se trata de uma transmissão comunitária ou um caso isolado de infecção.

O Governo do Amazonas anunciou nessa quinta (13) a confirmação de um caso da variante de Covid-19 do Reino Unido, conhecida como B.1.1.7, em um paciente de Manaus. Trata-se de um morador de São Paulo, de 46 anos, que esteve na capital amazonense para prestar serviços em uma empresa do Polo Industrial. Ainda segundo o governo, o homem não foi vacinado contra a Covid-19 e não possui comorbidades.

“Nesse caso, sequenciamos mais de 100 amostras do mesmo período e até agora a variante só foi [identificada] em uma. Acreditamos com isso que, se existem outros casos, a frequência é baixa ainda, senão teríamos detectado mais no mesmo período. Mas na semana que vem já vamos ter outros resultados para saber se tivemos outros casos aqui”, declarou.

Naveca também disse que a nova variante, apesar de ser perigosa, não deve ser pior que a variante detectada no Amazonas, conhecida como P.1. No entanto, o pesquisador alertou que é preciso manter os cuidados e ficar atento numa possível transmissão comunitária da mutação.

Para barrar uma possível transmissão desenfreada da nova variante em Manaus e no Amazonas, o pesquisador também explicou que somente a vacinação em massa da população pode ajudar.

Fonte: G1