Fiscalização encontra maioria dos estabelecimentos fechados na virada de ano

Redação AM POST

Entre a noite de quinta-feira (31/12) e a madrugada de sábado (02/01), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriou 25 estabelecimentos em diferentes localidades de Manaus, inclusive flutuantes. A maioria estava fechada e três locais foram autuados por descumprimento de medidas de combate à Covid-19.

No bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, o Narguilé Beer foi autuado por não atender às medidas sanitárias contra o novo coronavírus e por violar lei federal que proíbe “o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos” ou qualquer outro produto de fumo em recinto coletivo fechado, privado ou público.

No bairro Tarumã, a festa clandestina “Paredões x Malandramente” foi encerrada e o material apreendido. O responsável pelo evento foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Flutuantes

A CIF Fluvial vistoriou quatro flutuantes. Os estabelecimentos E. Caroço e Sereia do Mar foram autuados por gerarem aglomeração de pessoas.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a CIF contou com a participação de órgãos estaduais e municipais, incluindo as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Ouvidoria do Sistema de Segurança, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Defesa Civil, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Programa de Proteção Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon).