Flávio Bolsonaro é vacinado contra covid-19 e posta vídeo

Redação AM POST

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) publicou nas redes sociais que recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra covid-19. O imunizante foi aplicado pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que cumpre hoje agenda no Rio de Janeiro.

“Acabo de me vacinar contra a covid. O ministro Marcelo Queiroga me vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz, produzida no Rio de Janeiro, eficaz e bem mais barata que a de outros fabricantes. Obrigado ao “negacionista” Jair Bolsonaro por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros!”, escreveu ele no Twitter.

Flávio é o primeiro do clã Bolsonaro a receber a vacina publicamente. O parlamentar, que tem 40 anos, poderia ter recebido o imunizante na cidade desde 5 de julho, conforme o calendário da prefeitura.

No vídeo publicado, ele volta a agradecer o pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela distribuição dos imunizantes em todo o país. Queiroga também se pronuncia e diz que os resultados da vacinação já são visíveis.

“Os resultados já estão aí, a queda no número de casos, menor pressão sobre o sistema de saúde e redução dos óbitos para a nossa vida voltar ao normal”, declarou.

