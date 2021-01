FVS-AM já realizou mais de 25 mil testes para detecção de Covid-19 no Sambódromo de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) já realizou, até segunda-feira (25/01), 26.717 exames de detecção de Covid-19, desde agosto de 2020, em regime drive-thru, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na zona centro-sul da capital. Os testes são destinados a profissionais de educação e do sistema prisional da capital e também atendem a solicitações de serviços de saúde.

Dos 26.717 exames realizados, 25.417 foram testes rápidos feitos após agendamento de profissionais de educação e sistema prisional solicitado junto aos superiores desses servidores. Os demais 1,3 mil são RT-PCR realizados após encaminhamento de serviços de saúde da capital.

A assessora de Apoio à Gestão da FVS-AM, Cinthia Alcântara, apontou que os exames são realizados de forma rotineira, atendendo demandas das Secretarias de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). “Após ter o dia e horário agendado, a pessoa segue para o Sambódromo e é recebida por equipe da FVS, que realiza o teste com o paciente dentro do carro, em regime drive-thru”, descreveu.

Esclarecimento – Nesta terça-feira (26/01), a equipe técnica da FVS-AM foi surpreendida com cerca de 20 idosos que buscaram por vacinação contra Covid-19 no Sambódromo. A FVS-AM informa que a imunização não está sendo realizada no local e que a vacinação contra Covid-19, na capital, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde da capital (Semsa), a vacinação ocorre, nesta terça-feira (26/01), para idosos que moram na Fundação Doutor Thomas (FDT) e para profissionais de saúde que lidam diretamente com esse público.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, incluindo o monitoramento de indicadores de doenças, como a Covid-19, e está na linha de frente do enfrentamento à pandemia da doença no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

