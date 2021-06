FVS-AM orienta como fica a vacinação em Manaus após Viradão; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O viradão de 32h de Vacinação contra a Covid-19 em Manaus superou a marca 135 mil pessoas imunizadas com idade superior aos 40 anos, entre sábado (12/06) e domingo (13/06). Mas, para quem não conseguiu participar dessa grande mobilização, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) orienta que a vacinação deste grupo vai continuar ao longo da semana, juntamente com os demais grupos definidos.

O cronograma que dará sequência à campanha de imunização na capital será divulgado pela Prefeitura de Manaus.

“As pessoas que não tomaram a vacina neste fim de semana, acima de 40 anos, podem procurar durante a semana todos os pontos da Prefeitura de Manaus, mas é importante destacar que aqueles que não se inscreveram no site da prefeitura – imuniza.manaus – façam sua inscrição e aqueles que se inscreveram para tomar a vacina, realizem o acompanhamento para identificar o agendamento da sua vacinação”, orientou Adriana Elias, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, destacando que a população deve ficar atenta ao calendário de vacinação do município.

Os locais de vacinação em Manaus ao longo da semana devem ser os oito pontos que estavam abertos antes da mobilização: Arena Povos da Amazônia; Balneário do Sesc; Sambódromo; Unip; Sesi – Clube do Trabalhador; Escola de Enfermagem (para trabalhadores e acadêmicos da saúde, profissionais da segurança pública e membros das forças armadas); e o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (para grávidas e puérperas).

A diretora do Departamento de Vigilância da FVS-AM, Adriana Elias, acrescenta que o público acima dos 40 anos deve procurar os postos de vacinação mais próximos de suas casas, munidos da carteira de identidade, CPF, original e cópia do comprovante de residência.

Grávidas e puérperas

A vacinação desse grupo foi suspensa durante a grande mobilização de vacinação realizada pelo Governo do Estado e Prefeitura de Manaus e, também, deve ser retomada ao longo da semana no posto do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na Rua Gandú, zona Norte da capital.