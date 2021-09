FVS confirma mais quatro casos da variante Delta no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulga, nesta sexta-feira (03/09), mais quatro novos casos notificados de Covid-19 pela variante Delta (B.1.617) no Amazonas, totalizando 22 casos da linhagem no estado. A identificação ocorre por meio do Instituto Leônidas e Maria Deane – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia), que compõe a rede de Diagnóstico e Vigilância Genômica no Amazonas.

Dos quatro novos casos detectados, dois são do sexo masculino (32 e 47 anos) e dois do sexo feminino (23 e 67 anos). Três são residentes de Manaus. O registro das novas notificações foi emitido ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Ministério da Saúde, pelo CIEVS/FVS-RCP.

A diretora técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim, aponta que as investigações acerca dos novos casos estão em andamento para verificação de detalhes clínicos de cada paciente. “Está sendo realizado o rastreamento de contato para verificar, inclusive, a situação vacinal de cada um dos notificados pela Delta”, afirma.

De acordo com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da FVS-RCP (CIEVS/FVS-RCP), Liane Souza, as investigações estão em curso também para identificar a situação vacinal contra Covid-19 dos infectados. “Estamos entrando em contato com os que contraíram a variante Delta para traçar todo o rastreamento e orientar os pacientes sobre isolamento, se necessário”, afirma a coordenadora.

Sequenciamento – A identificação dos casos de Covid-19 pela variante Delta ocorre após análise de amostras nasofaríngeas diagnosticadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/FVS-RCP) e sequenciadas pelo Instituto Leônidas e Maria Deane – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia).

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.