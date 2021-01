FVS faz recomendações e tira dúvidas sobre a campanha de imunização contra Covid-19 no Amazonas em webpalestra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realizou a segunda webpalestra, na tarde desta sexta-feira (29/01), para divulgar recomendações e esclarecer dúvidas sobre a Campanha de Imunização contra Covid-19 nos municípios do Amazonas. A transmissão foi voltada para equipes de saúde municipais do Amazonas e população em geral nas redes sociais da FVS-AM, e a versão gravada está disponível nos seguintes links: https://bit.ly/36r8yJr.

Trabalhando em casa por ser do grupo de risco para Covid-19, a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM), Izabel Nascimento, tirou dúvidas de representantes municipais, os quais atuam nos programas de imunização sobre a aplicação das doses de vacinas contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2), no público alvo dos 62 municípios do estado. “Foi uma oportunidade de contribuir e tirar muitas dúvidas sobre a operacionalização das campanhas de imunização municipais”, disse Izabel.

A webpalestra contemplou esclarecimentos sobre fases da campanha de imunização, grupos prioritários contemplados, a importância de registro correto dos vacinados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), agendamento e coleta de vacinas, tipos e período de aplicação de doses dos imunizantes.

Entre as principais dúvidas das equipes de saúde municipais, estão a indicação e contraindicação de imunizantes para situações específicas, como quem está com baixa imunidade, com Síndrome Gripal (SG) ou ainda quem está ou foi infectado com o novo coronavírus. Os esclarecimentos também incluíram informações sobre o público dos grupos prioritários, que estão contemplados na campanha de imunização, conforme orientações do Ministério da Saúde (MS).

Campanha – A vacinação contra Covid-19, assim como as demais imunizações de rotina, é realizada pelas prefeituras municipais, por meio das respectivas secretarias municipais de saúde, que seguem as orientações nacionais do MS. A FVS-AM atua no recebimento e distribuição das doses das vacinas para os 62 municípios do Amazonas. No caso específico das vacinas contra Covid-19, a FVS-AM também está armazenando os imunizantes, na zona norte de Manaus.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção a doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM). A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551. O contato telefônico do PNI/FVS-AM são 92-2129-2500 e 2129-2502

