FVS já realizou 537 testes de Covid em passageiros no Aeroporto de Manaus

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga, nesta terça-feira (08/06), o balanço parcial de testagens para detecção do novo coronavírus em viajantes que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Manaus. Ao todo, foram testados 537 passageiros, sendo 419 do tipo teste rápido de antígeno, e 118 do tipo RT-PCR. Todos tiveram resultados negativos para a presença do vírus.

Os dados correspondem às coletas realizadas entre os dias 31 de maio a 6 de junho deste ano. A ação de testagens ocorre pela necessidade de monitorar e identificar o número de casos de infecções de Covid-19 no Amazonas, tendo em vista que novas variantes do vírus já circulam em outras regiões do Brasil.

A coordenadora da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss/FVS-AM), Evelyn Campelo, explica que existe recusa de muitos viajantes para a realização do teste, e que a testagem é ofertada de forma voluntária.

“Estamos reforçando a campanha na intenção de identificar casos positivos, para realizar o isolamento em tempo oportuno, além de identificar o tipo da cepa causadora da infecção no viajante que desembarca em Manaus”, destaca Evelyn.

Monitoramento – A ação ocorre em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus).

A iniciativa conta com o apoio de 18 profissionais de saúde do quadro efetivo da SES, entre eles 10 técnicos de enfermagem, quatro enfermeiros e quatro farmacêuticos, que trabalham em plantão, abordando os passageiros no portão de desembarque, oferecendo o teste gratuito, bem como orientações de prevenção contra o novo coronavírus.

Referência – A FVS-AM é a primeira fundação pública estadual do país a reunir as vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e laboratorial. O órgão funciona, para atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos são (92) 3182-8550 e 3182-8551.