Gabinete é criado para execução e esclarecimentos sobre vacinação da Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, instituiu o Gabinete de Acompanhamento da Operação de Vacinação para execução e esclarecimentos a respeito das atribuições do município no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19. O grupo foi criado a partir do Decreto nº 5.016, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 26/1.

“Todo o trabalho e ações do gabinete criado serão pautados pelo plano nacional, assim como pelo planejamento de contingência estabelecido pela Semsa (Secretaria Municipal de Saúde), para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, tudo com muita eficiência e transparência”, explicou o prefeito David Almeida.

A presidência do Gabinete será exercida pela diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) da Semsa, Marinélia Ferreira. Integram, ainda, o grupo o assessor técnico Djalma Pinheiro Pessoa Coelho (vice-presidente), o jornalista Israel Conte (Comunicação), Claudemir Barbosa (Logística), José Grijó (Logística), assim como o vereador Marcelo Serafim, como representante do Legislativo, além de demais técnicos da Semsa.

A participação nas atividades do gabinete é considerada serviço público relevante, vedada a remuneração, a qualquer título, de seus integrantes e eventuais convidados. O trabalho do Gabinete será desenvolvido enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

*Com informação da Assessoria de Imprensa