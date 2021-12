Governador diz que se show de Whindersson Nunes em Manaus não cumprir protocolos contra Covid será multado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O humorista Whindersson Nunes retornará a Manaus para um show na Arena da Amazônia, neste sábado 11 de dezembro. Segundo a organização do evento, são esperadas 30 mil pessoas.

Durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (8), o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o evento está sendo monitorado para garantir cumprimento dos protocolos de saúde contra Covid. Ele também revelou que a empresa Fábrica de Eventos será multada por descumprir as medidas no show do ‘Buteco do Gusttavo Lima’ em Manaus.

“Estamos acompanhando pessoalmente e também se não seguir os protocolos estará passível de multa”, declarou.

Em função da variante Ômicron, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas decidiu suspender a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas em território amazonense. As novas regras constarão em decreto válido para o período de 15 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, ou seja, depois do evento de Whindersson.

Além dos novos limites para festividades, o Comitê também decidiu aumentar o valor máximo da multa para organizadores que descumprirem protocolos sanitários. A multa subirá de R$ 50 mil para R$ 500 mil.