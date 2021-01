Governador do Pará decreta lockdown após confirmação de nova cepa de covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou hoje (30) que a região do Baixo Amazonas e Calha Norte entrará em lockdown a partir de segunda-feira (1º), em razão da presença da nova cepa do novo coronavírus no estado. Ontem (29), o Instituto Evandro Chagas confirmou dois casos no município de Santarém, oeste paraense, em um homem de 58 anos e uma mulher de 26 anos de idade.

“Queridos irmãos e irmãs do Baixo Amazonas e Calha Norte, no dia de ontem o Instituto Evandro Chaves confirmou dois casos da nova cepa do coronavírus em Santarém, além disso, o aumento na procura por leitos clínicos e de UTI para pacientes de Covid nos trazem sevaras preocupações da capacidade do nosso sistema de atender a todos. Por esta razão, pedindo a compreensão e a solidariedade, nós estaremos mudando o bandeiramento da região que está em vermelho (risco alto), para preto, para lockdown. Isto é necessário para salvar a vida da nossa população, para evitar a proliferação do vírus, e consequentemente, problemas graves que possam levar a óbito muitos paraenses”, disse o governador Helder Barbalho em live nas redes sociais.

A variante já circula no Amazonas, estado vizinho ao Pará e que vive um colapso no sistema de saúde em razão de uma nova onda de casos de covid-19. Além, disso, segundo Barbalho, também há um aumento na procura por leitos clínicos e leitos de UTI na região, o que traz “severas preocupações da capacidade do nosso sistema de atender a todos”.

Pessoal, lamento informar que foram confirmados dois casos da nova cepa, aqui no Pará. A confirmação foi feita pelo Instituto Evandro Chagas. A Variante que circula no Amazonas foi identificada em: um homem de 58 anos e uma mulher de 26 anos de idade, no município de Santarém. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 29, 2021

Nas demais regiões do estado – Região Metropolitana de Belém, do Marajó Oriental, do Baixo Tocantins, do Marajó Ocidental, Nordeste, Xingu, dos Carajás, do Tapajós e do Araguaia – também passou a vigorar, desde ontem, a bandeira laranja, de risco médio, aumentando as medidas restritivas para o comércio e outras atividades.

De acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Pará, atualizado na tarde de ontem, já foram registrados 328,8 mil casos de covid-19 no estado e 7.618 morreram em decorrência da doença.