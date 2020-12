Governador garante que Amazonas se prepara para vacinação contra Covid-19

Redação AM POST

Preocupado com a aumento de caso de Covid-19 no Amazonas e motivados por dezenas de demandas da sociedade à Ouvidoria do TCE sobre a vacinação contra a doença no Estado, o colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reuniu-se, no final da manhã desta terça-feira (29), com o governador Wilson Lima, com o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, e com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, para saber sobre o planejamento de vacinação e, ainda, sobre as medidas que estão tomadas para o combate ao coronavírus no Estado.

Além do presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello, e do ouvidor-geral do Tribunal, Érico Desterro, participaram do encontro a relatora das contas da SES (Secretaria de Estado da Saúde), conselheira Yara Lins dos Santos, e o procurador-geral de Contas, João Barroso.

Insumos e recursos

Aos conselheiros, o governador Wilson Lima explicou todo planejamento que está sendo executado no Estado e antecipou que os insumos (agulhas e ampolas) para uma futura vacinação no Estado já estão sendo adquiridos e que o Amazonas está alinhado com o governo federal para a obtenção imediata da vacina até o final de janeiro.

Segundo o governador, caso o governo federal não avance nas tratativas para a obtenção das vacinas, o Estado irá comprar a medicação, uma vez que há recursos – R$ 150 milhões – reservados para esse fim.

Ao acrescentar mais informações na reunião, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, informou aos conselheiros que câmaras frigoríficas serão locadas para acondicionar as vacinas, que serão distribuídas aos amazonenses.

A expectativa da FVS e SES é iniciar a vacinação na população no final de janeiro ou primeira quinzena de fevereiro, iniciando pelo grupo de risco e profissionais de saúde.

Após o conselheiro Érico Desterro abordar sobre as demandas enviadas à Ouvidoria do TCE e falar da preocupação com o aumento de caso de Covid no Estado, o conselheiro-presidente Mario de Mello colocou o TCE, com todos os seus técnicos, à disposição do governo do Estado para colaborar com a execução do planejamento de vacinação e combate à Covid.

“Iremos acompanhar todo o trabalho. Como órgão de controle e membro-titular da Rede de Controle do Amazonas, o TCE irá colaborar naquilo que for possível, dentro da legalidade, para que o Estado afaste, de uma vez por todas, essa doença que tem abatido e preocupado a população”, finalizou o presidente do Tribunal de Contas.