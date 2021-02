Governador Wilson Lima flexibiliza toque de recolher e libera novos serviços no AM; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O decreto de medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no Amazonas foi ajustado e terá flexibilização a circulação de pessoas nas ruas e liberação do funcionamento de novos serviços. As informações foram divulgadas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta sexta-feira (5), durante coletiva de imprensa.

O toque de recolher voltou a ser estipulado no horário de 19h às 6h. O comércio deve funcionar em delivery de 8h às 19h. Assistência técnica de aparelhos como geladeira, ar-condicionado e assistência de celulares apenas a domicilio de 8h às 19h.

O serviço de controle de pragas fica liberado de 08h às 19h. Coleta e entrega de cargas, de 6h às 18h. Lojas de conveniência até 18h, sem consumo local. Restaurantes e bares de 18h às 22h na modalidade delivery ou drive thru.

O novo decreto entra em vigor a partir de segunda-feira (8) e terá duração de 7 dias.

Redução

O Amazonas apresentou redução na taxa de transmissão da Covid-19, segundo balanço epidemiológico apresentado nesta quinta-feira (04/02), pelo diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Cristiano Fernandes. De acordo com o levantamento, divulgado durante live transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado, os dados apontam tendência de estabilidade, resultado da intensificação das medidas de prevenção e controle do novo coronavírus, previstas em decreto estadual.

Em relação aos óbitos, o Amazonas tem uma taxa de letalidade da Covid-19 elevada – a maior do país, segundo estudo da FVS-AM. No entanto, a média móvel de mortes também apresenta tendência de queda.