Governo do Amazonas decreta luto oficial de três dias pelo falecimento da diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto

Redação AM POST

O Governo do Amazonas decretou, nesta sexta-feira (22/01), luto oficial de três dias em todo o Estado, pelo falecimento da farmacêutica bioquímica Rosemary Costa Pinto, 61, ocorrido nesta tarde. O decreto considera a relevância social e histórica da profissional para o povo do Estado do Amazonas, com atuação sempre pautada pela busca da melhoria da qualidade de vida da população. Ela morreu por complicações decorrentes da Covid-19.

Com mais de 25 anos de carreira, Rosemary era diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e foi incansável na luta contra a Covid-19, desde o início da pandemia, norteando os caminhos do Estado mesmo quando pouquíssimo se sabia sobre o novo coronavírus.

Epidemiologista de carreira na FVS-AM, Rosemary era formada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz – ENSP/Fiocruz; e especialista em Informação e Informática em Saúde pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Rosemary foi uma das idealizadoras da FVS-AM, juntamente com um grupo técnico composto por sanitaristas, epidemiologistas e infectologistas. Atuou como gerente de epidemiologia e como diretora de vigilância em saúde da Secretaria de Estado se Saúde, além de ter sido assessora técnica de vigilância em saúde e diretora técnica da FVS-AM.