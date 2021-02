Governo do Amazonas transfere 12 pacientes de Tefé para Belém

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dando continuidade às ações de enfrentamento à Covid-19 em todo o estado, o Governo do Amazonas realizou a transferência de 12 pacientes do município de Tefé (distante 523 km de Manaus) para Belém, no estado do Pará. Além dos pacientes do interior, outros três internados em unidades de saúde da capital, também foram transferidos no voo.

O embarque dos pacientes em Tefé ocorreu por volta das 16h. Eles estavam internados no Hospital Regional de Tefé e apresentaram um quadro de saúde estável. Por volta das 17h, a aeronave responsável pelo transporte pousou na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, zona sul de Manaus. Lá, foi realizado o embarque de outros três pacientes que se encontravam em tratamento na capital.

As transferências fazem parte do Plano de Cooperação firmado pelo Governo do Amazonas junto ao Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, para melhorar o fluxo de atendimento a pacientes com Covid-19 em todo o Amazonas, inclusive no interior.

“A Secretaria de Saúde está preocupada também com a manutenção dessas internações nos municípios do interior, para que eles também não excedam a sua capacidade instalada; e que possam dar assistência de qualidade para esses pacientes. Então é uma visão de equidade mesmo do SUS, chegando em todos os lugares”, destacou Neylani Macêdo, gerente de rede e atenção à saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Transferências – Chegou a 503 o número de pacientes com Covid-19 transferidos do Amazonas para outros estados. Desse total, 51 foram transportados dos municípios de Tabatinga, Parintins, Iranduba e Tefé.

Pacientes Transferidos

Período: 15 de janeiro a 4 de fevereiro de 2021

TOTAL: 511

• COVID-19: 503

• ONCOLÓGICOS: 8

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 452

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Campina Grande (PB): 15 (Viagem 03/02)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 – tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 20 (Viagem 22/01 e 04/02)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 – tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 35 (Viagens 28/01 e 1º/02)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Palmas (TO): 17 (Viagem 31/01)

Porto Alegre (RS): 17 (Viagem 1º/02)

Santa Maria (RS): 15 (Viagem 02/02)

Rio de Janeiro (RJ): 30 (Viagens 02 e 04/02)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior do Amazonas para outros estados: 51

Origens/Destinos:

Tabatinga – Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC): 3 (Viagem 15/01)

Parintins – Belém (PA): 6 (Vagens 18 e 19/01)

Parintins – Natal (RN): 13 (Viagem 25/01)

Parintins – Curitiba (PR): 13 (Viagem 31/01)

Iranduba – Rio de Janeiro (RJ): 4 (Viagem 02/02)

Tefé – Belém (PA): 12 (Viagem 04/02)

Transferências de pacientes Não Covid-19 para outros estados: 8

Pacientes Oncológicos para cirurgia

Manaus – Rio de Janeiro: 8 (Viagem 29/01)

*Com informação da Assessoria de Imprensa