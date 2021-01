Governo do Amazonas transfere 15 pacientes com Covid-19 para Pernambuco

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas continua com as ações de enfrentamento à Covid-19, e na tarde deste sábado (23/01), mais 15 pacientes, sendo 12 homens e três mulheres que estavam internados no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, infectados com o novo coronavírus, foram transferidos do para o hospital universitário de Recife (PE). Os pacientes têm entre 30 e 55 anos de idade.

A ação de transferência ocorre mediante o convênio que o Governo do Estado possui com os hospitais universitários de outros estados e com o apoio do Ministério da Saúde e da Força Aérea Brasileira (FAB). Até o momento, um total de 229 pacientes já foram transferidos para os estados do Piauí (9), Maranhão (39), Brasília (15), Paraíba (15), Rio Grande do Norte (28), Goiânia (32), Alagoas (14), Espírito Santo (36), Pará (23), Acre (3) e Recife (15).

Rafael Santos comentou sobre a ansiedade para conseguir internar a mãe. “Hoje minha mãe faz cinco dias que está internada, depois de uma luta incansável por leito conseguimos ser atendidos aqui, graças a Deus. Fizemos o acompanhamento dela e assim temos esperança e fé”, assevera.

A transferência para outro estado, acrescenta Rafael, traz a esperança de que a mãe fique boa. “Tenho muita fé que Deus está levando ela e vai trazer de volta, porque eu sei que lá ela terá o cuidado específico para ficar boa”, disse.

Os pacientes que seguem viagem para outros estados possuem o quadro de saúde considerado estável, de modo que têm condições clínicas de suportar a viagem. Eles também assinam o termo de consentimento para transferência, e com isso os parentes serão informados diariamente sobre o estado de saúde com boletins médicos.

A coordenadora de transferência, Fabiane Maciel, comentou sobre o significado da viagem. “Significa a preocupação do Governo do Estado do Amazonas em garantir o melhor atendimento, com segurança e todos os recursos que os pacientes precisam para recuperação. Assim, vamos atender quantas pessoas for possível e tiverem a necessidade, não temos um número fechado”.

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 229

Período: 15 a 23 de janeiro de 2021

Transferências pacientes da capital para outros estados: 220

Destinos

Teresina (PI): 9 (Viagem 15/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 28 (Viagens 17 e 20/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagens 18/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 14 (Viagem 20/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01)

Recife (PI): 15 (Viagem 23/01)

Transferências pacientes do interior para outros estados: 9

Origem – Destino

Tabatinga – Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins – Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

*Com informações da Assessoria de Imprensa