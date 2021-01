Governo do Amazonas transfere 17 pacientes para Curitiba

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas transferiu, na tarde desta quinta-feira (28/01), mais 17 pacientes internados para Curitiba, onde darão continuidade ao tratamento contra a Covid-19. A ação faz parte da força-tarefa realizada pelo Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, para melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde.

O embarque dos amazonenses ocorreu por volta das 14h, na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona sul da capital. No total, foram transferidos oito pacientes do sexo masculino e nove pacientes do sexo feminino.

Os pacientes estavam internados em oito unidades de saúde de Manaus: Hospital João Lúcio, Hospital 28 de Agosto, SPA Joventina Dias, SPA Alvorada, SPA Zona Sul, SPA São Raimundo, SPA Coroado e SPA José Lins. Após análise médica, o grupo apresentou condições clínicas favoráveis e embarcou acompanhado por uma equipe composta por profissionais de saúde.

O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves de uso militar, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes, sob responsabilidade da FAB, que tem atuado na força-tarefa ao lado do Governo do Estado e Ministério da Saúde (MS), no enfrentamento da crise sanitária provocada pela Covid-19.

Esta foi a primeira leva de pacientes recebidos pelo estado do Paraná. Com a transferência da tarde desta quinta-feira, chegou a 319 o total de pacientes levados do Amazonas para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19 em outros estados da Federação.

Transferências pacientes da capital para outros estados: 297

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 28 (Viagens 17 e 20/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagens 18/01 – tarde e noite)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 – tarde e noite)

Recife (PE): 27 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 17 (Viagem 28/01)

Transferências pacientes do interior para outros estados: 22

Origem – Destino:

Tabatinga – Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins – Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

Parintins – Natal: 13 (viagem 25/01)

*Com informação da Assessoria de Imprensa