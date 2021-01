Governo do Amazonas transfere 18 pacientes com Covid-19 para o Espírito Santo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas segue firme na luta contra a pandemia causada pelo novo coronavírus. Na tarde desta quinta-feira (21), mais 18 pacientes, sendo dez homens e oito mulheres que estavam internados no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, foram transferidos para o Hospital Universitário em Vitória (ES). Os pacientes têm entre 28 e 59 anos.

A ação é realizada por meio de uma cooperação interestadual, com o apoio do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira (FAB). Até o momento, 179 pacientes foram transferidos para os estados do Piauí (9), Maranhão (39), Paraíba (15), Rio Grande Norte (28), Goiânia (32), Alagoas (14), Espírito Santo (18), Acre (3), Pará (6), e Distrito Federal (15).

André Cardoso relata como estava a saúde da esposa antes de ser internada no Platão Araújo. “Ela estava ruim, mas, após o atendimento aqui, ela melhorou bastante. Ela estava em estado crítico e por ter apresentado melhora na saúde dela, o hospital resolveu transferi-la”, explicou.

A transferência representa uma vitória para a família, pois foi possível observar de perto o empenho dos profissionais, segundo o marido da paciente. “O carinho deles conosco, mais do que isso, o cuidado que estão tendo com minha esposa, isso já é o primeiro passo para a recuperação dela”, disse, agradecido.

Os pacientes de quadro moderado são transferidos e selecionados conforme a classificação de risco do protocolo de Manchester, adotado pelos médicos que atuam na Central Unificada de Regulação de Agendamento de Consultas e Exames (Cura). Eles também assinam um termo de consentimento para a transferência, e os parentes recebem diariamente notícias quanto ao estado de saúde com boletins médicos.

Emoção da equipe – A diretora do hospital, Aída Tapajós, comenta, com emoção, o translado dos pacientes para outros estados.

“Isso é um alento ao nosso coração, nós agradecemos aos outros estados por essa parceria, esse carinho e esse amor com a população amazonense”, afirmou a diretora. “O Platão Araújo não fechou as portas, estamos recebendo todos os dias as pessoas e, agora, temos essa parceria dos irmãos brasileiros para cuidar do nosso povo, isso nos emociona e nos alegra. Daqui a pouco vamos festejar o retorno de todos eles”.

Transporte – O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves de uso militar, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes, sob responsabilidade da FAB, que tem atuado na força-tarefa com o Governo do Estado e Ministério da Saúde (MS) no enfrentamento da crise sanitária provocada pela Covid-19.

*Com informação da Assessoria de Imprensa