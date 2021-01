Governo do Amazonas transfere mais 16 pacientes com Covid-19 para Maceió

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas transferiu, na tarde desta terça-feira (26/01), outros 16 pacientes com Covid-19 para a cidade de Maceió, em Alagoas. Os pacientes estavam internados em sete unidades de saúde da capital amazonense e, agora, serão acolhidos em leitos disponibilizados no Hospital Universitário de Maceió, onde darão prosseguimento ao tratamento.

Os amazonenses foram embarcados, acompanhados por uma equipe médica, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou do Aeroporto Ponta Pelada, na Base Aérea, bairro Crespo, zona sul de Manaus, por volta das 15h. Os pacientes estavam internados nas unidades de saúde Hospital João Lúcio, Hospital Platão Araújo, SPA Joventina Dias, SPA São Raimundo, SPA Coroado, SPA Alvorada e SPA Redenção.

Transferências – As transferências de pacientes com Covid-19, do Amazonas para outros estados brasileiros, têm sido possíveis graças ao Plano de Cooperação, firmado pelo Governo do Estado juntamente ao Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde.

Para realizar a viagem, os pacientes são avaliados pela equipe médica, antes de saírem do hospital e antes do embarque. Os pacientes transferidos são selecionados conforme a classificação de risco do protocolo de Manchester, adotado pelos médicos que atuam na Central Unificada de Regulação de Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

De acordo com a gerente de Hospitais e Apoio a Fundação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Fabiana Maciel, a força-tarefa tem possibilitado uma média de 30 transferências diárias, feitas duas vezes ao dia, em voos matutinos e noturnos. Para ela, o balanço da ação tem sido positivo.

“Nós já conseguimos captar pacientes de volta, já temos vários pacientes de alta. E isso é muito gratificante para todos os envolvidos e, principalmente, para os pacientes e para os familiares, que já estão recebendo seus amores de volta, recuperados” diz Fabiana.

Com a transferência da tarde desta terça-feira (26/01), são 302 pacientes levados para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19, em outros estados da Federação.

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 302

Período: 15 a 26 de janeiro de 2021

Transferências pacientes da capital para outros estados: 280

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 28 (Viagens 17 e 20/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagens 18/01 – tarde e noite)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 – tarde e noite)

Recife (PE): 27 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Transferências pacientes do interior para outros estados: 22

Origem – Destino:

Tabatinga – Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins – Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

Parintins – Natal: 13 (viagem 25/01)

*Com informação da Assessoria de Imprensa