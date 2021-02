Grupo Samel anuncia teste de nova droga que se mostrou promissora contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, junto dos diretores Ricardo Nicolau, Dr. Daniel Fonseca e do vice-presidente do Instituto Transire, Clemilton Gomes, recebem o pesquisador, Andy Goren, da Califórnia, e o Dr. Flávio Cadegiani, de Brasília, para falar sobre o andamento da pesquisa sobre o uso da droga proxalutamida, que teve resultados positivos nos testes realizados em pacientes acometidos com a Covid-19.

De acordo com vídeo divulgado pela Samel, testes já estão sendo realizados em pacientes das unidades do grupo, para ampliar os resultados do uso do medicamento e acredita-se que serão promissores.

“Nosso trabalho é pensado para cuidar das pessoas. Estamos nesta luta para que possamos ter os melhores resultados e esperamos que, em breve, retornemos com boas notícias!”, diz o grupo Samel.

*Com informações da Assessoria de Imprensa