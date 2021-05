Grupos prioritários irão ser vacinados até junho contra Covid, diz Serafim

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) afirmou, nesta terça-feira, 18, durante sessão na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas), que a previsão para conclusão da imunização de grupos prioritários no Estado é para o fim do mês de junho. O parlamentar voltou a defender a necessidade da vacinação em massa e da união entre estados e municípios, junto ao governo federal, para conclusão do processo.

“O mundo inteiro continua vacinando. A vacina é a única saída. Países mais desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido e Israel já vacinaram um número de pessoas suficiente, até para não usar mais a máscara. É claro que nós aqui no Brasil não atingimos esse patamar, por uma série de equívocos cometidos no passado e que não vale a pena relembrar”, defendeu.

De acordo com Serafim Corrêa, o Amazonas tem avançado bastante na vacinação. Ele lembrou que nesta quarta-feira, 19, será iniciada a vacinação dos professores, já incluída no PNI (Programa Nacional de Imunização), graças a uma decisão da juíza federal Jaiza Fraxe. E disse ainda que a previsão para vacinação de grupos prioritários é para o mês de junho.

“O Brasil está atrasado, o Amazonas também, mas temos boas notícias. Até o mês de junho já teremos concluído aquelas situações consideradas prioritárias. A última etapa, que entendo que deveria ser a primeira, é a dos garis, e a penúltima etapa é dos industriários. Acredito que haja 100 mil industriários no Distrito Industrial. Há de existir um entendimento entre prefeitura, governo do estado e as próprias empresas para que possam contribuir e acelerar a vacinação”, disse Serafim.

Segundo dados divulgados do PNI, professores do ensino básico (municipal e federal) serão imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 19. Na quinta-feira, 21, na sexta-feira, 22, e no sábado, 23, é a vez dos professores que integram a rede básica estadual. Segunda-feira, 24, serão vacinados os professores do ensino básico particular. E os mestres do ensino superior das esferas estadual, federal e particular serão imunizados na terça-feira, 25.

O parlamentar exemplificou o modelo adotado pelo estado do Rio de Janeiro, que apresentou um cronograma, em ordem decrescente, por idade, de 59 a 18 anos, sem comorbidades, do tempo estimado do calendário de vacinação, cuja conclusão está prevista para o dia 31 de outubro de 2021.