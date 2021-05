Higienização das mãos continua sendo uma forte aliada no combate à Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Organização Mundial da Saúde (OMS), instituiu o dia 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data veio para reforçar uma das medidas mais eficazes para combater germes e bactérias, além é claro de combater a Covid-19.

A higienização das mãos ganhou mais força no último ano com a campanha divulgada pela mídia de que essa era uma das medidas para prevenir o vírus. Só que não podemos esquecer que tal prática já era uma medida eficaz para várias outras doenças, dentro ou fora do hospital.

No entanto, sabemos que dentro do ambiente hospitalar, a importância da higiene das mãos precisa ser reforçada com mais frequência. De acordo com a enfermeira Silvani Vieira Cardoso, que atua no Hospital Rio Amazonas, do Sistema Hapvida em Manaus, a medida se tornou uma forte aliada no combate ao coronavírus.

“A higienização das mãos é uma prática fácil, simples e efetiva para prevenção de infecções e reduz a disseminação de patógenos de forma cruzada. Neste período de pandemia, a utilização de água, sabão e álcool em gel para higienização das mãos, promove a segurança do paciente, por ser um método prático e fácil de mitigação de transmissão e propagação do vírus”, afirma.

Ela ainda destaca que vários métodos de procedimentos estão sendo incluídos na rotina de higienização dos profissionais de saúde e pacientes. “Estamos desenvolvendo treinamentos por meio de metodologias lúdicas “Fatos e Fakes”, concurso de quiz com perguntas voltadas para boas práticas assistenciais e principais dúvidas dos profissionais, e iremos premiar os profissionais que acertarem o quiz”.

A higienização das mãos deve ser um hábito contínuo, tendo em vista que bactérias, fungos e microorganismos estão sempre presentes no nosso ambiente, e no ambiente hospitalar, a medida promove uma maior segurança dos pacientes internados e usuários dos serviços de saúde.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 38 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 198 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

* Com informações da assessoria de imprensa