Homem testa positivo para Covid-19 em navio estrangeiro de carga que atracou em Itacoatiara

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realiza o monitoramento sobre Covid-19 em navio estrangeiro de carga que está atracado em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Além dos 20 tripulantes estrangeiros do navio, também estavam na embarcação dois práticos brasileiros que embarcaram em Macapá (AP). Todos foram testados e um prático da embarcação apresentou resultado detectável para o novo coronavírus e segue em quarentena em Itacoatiara.

Técnicos do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-AM), ambos coordenados pela FVS-AM; e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram até o município realizar monitoramento do caso na quinta-feira (27/05). A equipe retornou a Manaus na sexta-feira (28/05).

“Foram realizadas testagens de detecção do novo coronavírus com exames RT-PCR e o monitoramento junto à Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município”, detalhou o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes.

O navio de carga veio de Porto de Espanha, em Manzanillo, no Panamá, quando saiu no dia 18/05. O itinerário da embarcação incluiu parada em Macapá, no Amapá, no dia 25/05, chegando a Itacoatiara, na quinta-feira (27/05).

A tripulação inclui o comandante, da Lituânia, quatro filipinos, 15 ucranianos e dois práticos brasileiros. “Em Itacoatiara, no dia 27/05, um dos dois práticos da embarcação, um homem de 50 anos, informou ao comandante que apresentou sintomas gripais (sensação de febre, tosse e dor na garganta)”, ressaltou a chefe do CIEVS/FVS-AM, Liane Souza.

O comando da embarcação acionou a Anvisa que notificou à Vigilância em Saúde de Itacoatiara sobre a situação. Conforme investigação, nenhum dos práticos teve contato com a tripulação. Foi realizado um teste rápido de antígeno, pela Semsa/Itacoatiara, para detecção do novo coronavírus. O resultado do exame foi positivo para Covid-19 para um dos práticos, que foi isolado em um hotel no município.

A equipe técnica composta por membros da FVS-AM e da Anvisa seguiu ao porto de Itacoatiara e realizou inspeção no interior do navio, onde foram coletadas amostras de RT-PCR dos tripulantes. Todos os exames apresentaram resultado negativo para Covid-19. A equipe do Lacen-FVS também realizou RT-PCR no prático sintomático, que já havia obtido resultado de detecção do novo coronavírus pelo teste antígeno, e também apresentou o vírus no RT-PCR. A amostra foi encaminhada para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para ser realizado sequenciamento genético e identificada a linhagem do vírus.

O homem está sob os cuidados da Semsa/Itacoatiara, que foi orientada pelo CIEVS para manter o monitoramento diário e acompanhamento médico do paciente. O navio partiu de Itacoatiara na segunda-feira (31/05) autorizado pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

Planejamento – Nesta quarta-feira (02/06), a FVS-AM vai se reunir com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), Secretaria de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus) para alinhar os últimos detalhes para a implantação da testagem para Covid-19 em 10% dos passageiros oriundos de embarcações, na área portuária de Manaus.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.