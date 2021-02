Hospitais do Peru enfrentam crise de oxigênio semelhante a ocorrida no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Os hospitais do Peru estão enfrentando uma escassez de oxigênio, após suprimentos pelo insumo triplicarem por conta das variantes da Covid-19, que se espalham mais fácil e mais rápido, alertou a ministra da Saúde do país, Pilar Mazzetti, nesta quarta-feira (10).

O Peru precisa de 510 toneladas de oxigênio por dia, mas atualmente só pode acessar 400 toneladas, deixando o país com “um déficit de 110 toneladas diárias”, disse ela.

Também na quarta-feira, a primeira-ministra peruana Violeta Bermudez anunciou que as medidas de quarentena serão estendidas de 15 a 28 de fevereiro em 32 províncias de alto risco.

O mesmo aconteceu com o Amazonas no último mês quando o estado brasileiro viveu o pico da segunda onda da pandemia e unidades de saúde públicas e privadas enfrentaram dificuldades para receber o oxigênio hospitalar contratado das fornecedoras locais. Segundo a principal empresa produtora do estado, a multinacional White Martins, sua fábrica em Manaus já operava no limite de sua capacidade mas não era suficiente para atender à demanda que, após o aumento do número de internações pela covid-19, chegou a 76 mil m³ por dia.

Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, o estado já está conseguindo estabilizar o fornecimento de oxigênio para os hospitais do estado. De acordo com o mandatário, a situação nas unidades de saúde está melhorando graças ao que foi comprado e à produção local.

*Com informações da CNN